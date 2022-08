Incidenti stradali: Cirò Marina, due morti sulla statale 106

CIRÒ MARINA, 01 AGO - Due persone di 28 e 30 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 all'altezza della nuova rotatoria che permette l'ingresso nell'abitato di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Si tratta di Antonio Francesco Dati, 28 anni di Torre Melissa, e Cataldo Francesco De Novaro di 30 anni di Cirò Marina. Un'altra persona è rimasta ferita in modo molto grave ed è stata trasportata nell'ospedale di Crotone. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Bmw condotta da Dati ed una Ford Fiesta sulla quale viaggiava De Novaro. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che hanno eseguito i rilievi. Sul posto sono giunte tre ambulanze del Suem 118 e diversi mezzi dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere. Il traffico è rimasto bloccato per ore su entrambi i sensi di marcia.

