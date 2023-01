Incidenti stradali, con Ferrari contro 4 auto in sosta e via

FIRENZE, 01 GEN - Con una Ferrari è andata a sbattere contro quattro auto in sosta provocando forti danni e poi è scappato abbandonando il mezzo. E' accaduto in via Paisiello a Firenze nel corso dell'ultima notte dell'anno: in corso le ricerche del conducente, .Diversi gli incidenti stradali che si sono registrati, fanno sapere dal Comune, alcuni senza gravi conseguenze. Tra questi un'auto si è scontrata con un monopattino nella zona di Rifredi intorno all'una e ci sono stati tre scontri a causa di conducenti ubriachi: in viale Petrarca, in viale Spartaco Lavagnini e a Ponte San Niccolò. Infine stamani, alle 8.45, un'ambulanza in emergenza si è scontrata con una Jeep in Lungarno Soderini.

