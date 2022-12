Incidenti stradali: frontale nell'Alessandrino, sei feriti

CASALNOCETO, 25 DIC - Sei persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune Casalnoceto (Alessandria) lungo la provinciale 99. Si è trattato, secondo le prime informazioni, di un frontale fra due auto. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria; un altro, in codice giallo, in quello di Tortona. Quattro minorenni, in codice verde, sono stati portato nell'ospedale infantile alessandrino. L'incidente si è verificato nelle vicinanze del centro distribuzione Alfi-Gulliver, al confine con la provincia di Pavia. Sul posto, oltre agli operatori del servizio di soccorso 118, sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona e la polizia stradale.

