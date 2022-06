Incidenti stradali: morti padre e figlia nel Foggiano

FOGGIA, 26 GIU - Padre e figlia, di 56 e 26 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla A14 nel tratto tra San Severo e Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, una Maserati ed una Fiat Panda, che viaggiavano nello stesso senso di marcia, si sarebbero tamponate violentemente. Ad avere la peggio gli occupanti dell'utilitaria che sono di Francavilla Fontana (Brindisi). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

