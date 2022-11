Incidenti stradali: scontro auto-bici, gravissimo ciclista

SAN QUIRINO, 23 NOV - Un uomo è ricoverato in condizioni molto gravi dopo che questa mattina si è scontrato con un'auto mentre stava andando in bicicletta. E' accaduto lungo la strada regionale 251 a Roiata, nel comune di San Quirino (Pordenone). Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno alle 6:30, l'uomo, in sella a una bicicletta, si è scontrato con una vettura, l'impatto è stato violento e l'uomo ha fatto un volo di circa 6 metri, rovinando poi a terra. Immediata la chiamata al Nue112 e immediato l'invio da parte degli infermieri della Sores dell'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e dell'elicottero di soccorso, che hanno trovato l'uomo in stato di incoscienza. Assistito dalle equipes sanitarie, è stato trasportato in volo, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

