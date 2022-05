Incidenti stradali:scontro auto-tir sulla Ss106, muore donna

CORIGLIANO ROSSANO, 28 MAG - Una donna di 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta all'alba di oggi in uno scontro frontale verificatosi sulla statale 106 in contrada Torricella a Corigliano Rossano. La donna, che lavorava come bracciante agricola, era alla guida di una Renault Twingo che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un tir che procedeva nella direzione opposta. Nell'impatto la qyuarantatreenne è stata sbalzata fuori dell'abitacolo ed è morta sul colpo. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

