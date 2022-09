Incursione di Juan Carrito, orso abruzzese per vie di Pizzoferrato

E' noto come un grande corridore. Da un paio d'anni si aggira nella zona della Majella, è stato visto tra Roccaraso e Pescocostanzo. Juan Carrito, orso attrazione d'Abruzzo, è tornato a macinare chilometri e ieri sera è stato avvistato sul corso principale di Pizzoferrato, piccolo Comune arroccato in provincia di Chieti. I carabinieri forestali del Parco nazionale della Maiella sono stati chiamati dalla proprietaria di una stalla, dove l'orso M20 aveva fatto incursione. E' stato avvistato anche nelle vie del centro del Paese. Le pattuglie sono intervenute per allontanare i presenti. Nelle chat e sui social girano alcuni video, lo si riconosce per il collare giallo, scavalca il muretto di una villetta, sale le scale. I cittadini, anche dai commenti che si leggono, lo accolgono volentieri.

