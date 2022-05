Indagata a Perugia madre bambino ricoverato in ospedale

PERUGIA, 24 MAG - E' stata indagata per maltrattamenti, lesioni e abbandono di minore la madre del bambino di un anno nei giorni scorsi trasportato all'ospedale di Perugia in arresto cardio-circolatorio e poi ricoverato in gravi condizioni al Meyer di Firenze. La notizia è riportata dai giornali locali. La Procura di Perugia ha incaricato un medico legale di svolgere accertamenti "urgenti e irripetibili" per chiarire le cause delle lesioni trovate sul corpo del piccolo. Non è chiaro se l'iscrizione nel registro degli indagati sia legata a elementi emersi dall'indagine in corso o sia stata disposta per permettere alla giovane, di origini straniere, di nominare un proprio consulente e partecipare agli esami. Gli inquirenti hanno acquisito anche il telefono cellulare della madre e dei vestiti del piccolo. Gli esami clinici compiuti dai medici dell'ospedale di Perugia dopo avere rianimato il bambino avevano portato alla luce una frattura "pregressa" dell'omero destro, in seguito alla quale era stato ricoverato nello stesso ospedale di Perugia il 24 marzo scorso, una frattura alla testa e una tumefazione sempre al capo. La giovane avrebbe sostenuto che il figlio stava mangiando un biscotto quando aveva rischiato di soffocare. Avrebbe quindi cercato di rimuovere il cibo gettandogli poi addosso dell'acqua fredda nel tentativo di farlo riprendere.

