Indossa cappellino con bandiera Russia, minacciato con ascia

BOLOGNA, 28 FEB - Un cappellino con la bandiera della Russia ha fatto scoppiare una lite, degenerata in un'aggressione con un'ascia, ieri mattina in un bar di Pianoro, nel Bolognese. Ad affrontarsi sono stati un uomo di 33 anni di origine romena e un 28enne nato in Moldavia. Era quest'ultimo a indossare il cappellino 'incriminato', che ha fatto arrabbiare il romeno convinto che con quel capo il ragazzo volesse esprimere un sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina. Dalle parole l'uomo è passato ai fatti e, dopo avere recuperato una piccola ascia che aveva infilata nei pantaloni, l'ha usata per minacciare il moldavo. Le persone presenti nel bar hanno chiamato i carabinieri e il 33enne, che tra l'altro era ubriaco, è stato denunciato per le minacce e il porto illegale dell'arma, sequestrata dagli stessi militari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA