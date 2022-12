Infortuni sul lavoro: cade da impalcatura, ferito operaio

TRIESTE, 06 DIC - Un operaio, di circa 60 anni, è rimasto ferito questa mattina dopo essere caduto da una impalcatura, da un'altezza di due metri e mezzo, dove stava lavorando, in un cantiere allestito lungo una strada. L'allarme è stato lanciato con una chiamata al numero unico di emergenza Nue112 che l'ha smistata alla centrale della Sores (Struttura operativa regionale emergenza sanitaria) che ha inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, giunta sul luogo dall'infortunio sul lavoro dopo pochi minuti. L'operaio è stato portato all'ospedale di Cattinara, per lui i sanitari hanno indicato il codice giallo come livello di gravità delle sue condizioni di salute. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine.

