Intimidazione ad avvocato a Cosenza, incendiata porta studio

COSENZA, 14 GEN - Intimidazione ai danni di un avvocato la notte scorsa a Cosenza. Ignoti hanno versato liquido infiammabile sul pianerottolo davanti la porta dello studio del legale in un palazzo di piazza Europa, per poi appiccare le fiamme. Alcuni condomini hanno avvertito l'odore del fumo ed hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio prima che questo potesse propagarsi all'interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cosenza che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per cercare di risalire all'identità dell'autore del gesto. Al momento, l'ipotesi prevalente è che il gesto sia da collegare all'attività professionale dell'avvocato ma che non sia coinvolta la criminalità organizzata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA