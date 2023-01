Investe bambini a Roma e scappa, torna libero 63enne

ROMA, 12 GEN - Torna libero l'uomo di 63 anni che ieri a Roma ha investito con la propria auto due bambini di 7 e 11 anni e una donna in via Nomentana ed ha aggredito una agente della polizia locale intervenuta per bloccarlo. I giudici della Direttissima hanno convalidato l'arresto non emettendo però misure a carico di Enrico Moiantetti. Nei suoi confronti le accuse sono omissione di soccorso, non si è infatti fermato a prestare soccorso dopo l'investimento, e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per lesioni. "Non so spiegare cosa sia successo - ha raccontato l'uomo nel corso dell'udienza -. Ricordo solo che ero al volante, c'è stato l'incidente…ho visto la strada libera e ho proseguito". L'uomo è risultato negativo all'alcoltest e narcotest. Il giudice, dopo la decisione, si è raccomandato con l'uomo: "adesso non guidi più, vada a piedi".

