Investita e uccisa a Senigallia, corpo a 8 km di distanza

SENIGALLIA, 19 NOV - Una donna è stata investita e uccisa mentre stava attraversando la strada insieme al suo cane a Marzocca di Senigallia (Ancona), sotto una pioggia battente. Il cane morto è stata trovato sul posto, insieme ad un bastone da passeggio. Il corpo della padrona è stato rinvenuto a 8 km di distanza, in via Podesti, nell'abitato di Senigallia. L'ipotesi è che un veicolo abbia centrato cane e donna, trascinandola per chilometri. La polizia stradale sta sentendo il conducente di un furgone, che avrebbe ammesso di avere investito il cane. L'altra ipotesi è che la padrona sia stata travolta da un altro veicolo mentre soccorreva l'animale. La vittima era una 81enne di origine tedesca, residente a Marzocca. Sul luogo, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Avvisato il sostituto procuratore di turno Valentina Bavai.

