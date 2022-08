Investite dal treno, fissati i funerali di Alessia e Giulia

CASTENASO, 04 AGO - Sono stati fissati per domani, venerdì 5 agosto, i funerali di Alessia e Giulia Pisanu, le due sorelle di Castenaso (Bologna) che sono morte domenica mattina investite da un treno in stazione a Riccione. Dalle 8, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Castenaso, sarà aperta la camera ardente e alle 10.30 si celebreranno le esequie. Lo rende noto il Comune. Sarà una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le due sorelle "erano molto amate in paese". La famiglia Pisanu, che in questi giorni ha spalancato il cancello della propria casa al cordoglio di moltissime persone, ha espresso il desiderio di una cerimonia semplice al termine della quale i due feretri saranno condotti a piedi verso il cimitero comunale. A Castenaso sarà proclamato il lutto cittadino. La famiglia non consente riprese audio-video e fotografie all'interno della chiesa.

