Ipotesi azione paziente per principio incendio ospedale

PERUGIA, 16 NOV - Sembrerebbero riconducibili ad un comportamento "non consono" da parte di un paziente le cause di un principio di incendio che ha interessato un piccolo tavolo in una stanza di degenza della Struttura complessa di medicina interna vascolare d'urgenza dell'ospedale di Perugia. La Direzione dell'Azienda ospedaliera ha reso noto che non ci sono stati né feriti né intossicati (le fiamme hanno provocato molto fumo). Grazie all'intervento immediato del personale in servizio e della squadra antincendio - ha spiegato il Santa Maria della Misericordia - è stato attivato il piano di emergenza e, a seguito delle verifiche tecniche, non è stato necessario spostare i pazienti in altra struttura, se non quelli ricoverati nella stanza interessata dal principio d'incendio. L'Azienda ha sottolineato che non c'è stata alcuna conseguenza per l'attività assistenziale che ha continuato a svolgersi regolarmente. Dai sopralluoghi fatti nella notte dalla Direzione e dai vigili del fuoco, non risultano danni alla struttura. Verifiche sono ancora in corso per risalire alle cause del principio d'incendio.

