Ita Airways debutta con aerei azzurri con il tricolore sulla coda

Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. E' questa la nuova livrea di Ita Airways, presentata nel corso

della conferenza stampa per l’avvio della nuova compagnia. "Vogliamo qualcosa che ci rappresenti con onore nel mondo - ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino - Vedete un azzurro, vedete un tricolore, vedete un logo che sarà in oro bianco. Tutto questo sarà tradotto in tutto quello che faremo. Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi, non appena l’avremo declinato in tutto, negli aerei, nelle divise.

Il primo volo questa mattina è decollato alle 6,30.

E si è concluso poco prima delle 15 il presidio dei lavoratori Alitalia che questa mattina hanno protestato, in oltre 300, dinanzi al terminal 1 di Fiumicino, in concomitanza con il debutto della nuova compagnia aerea. Permangono tuttavia i presidi delle forze dell’ordine davanti all’aerostazione ed in altri punti dello scalo e della viabilità di accesso. Non ci sono stati disagi in aeroporto per i passeggeri. La polizia e le altre forze dell’ordine hanno vigilato senza nessun problema con i manifestanti.

