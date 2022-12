BRUXELLES, 08 DIC - In Italia il 13,2% dei decessi l'anno è attribuibile all'inquinamento, in particolare atmosferico, una delle percentuali più alte dell'Ue. Solo Cipro (16,9%), Malta (14%) e Polonia (13,3%) presentano percentuali maggiori. Sono i dati che emergono dal rapporto "Zero pollution" dell'Agenzia Ue per l'Ambiente (Aea) presentato oggi dal commissario Ue all'ambiente Virginijus Sinkevicius .

