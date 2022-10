Italiano morto nel Donetsk: combatteva dalla parte dei russi nella guerra in Ucraina

Un foreign fighter italiano che combatteva a fianco dei russi è stato ucciso in Donetsk. La notizia, diffusa in nottata dai media, è stata confermata dalla Farnesina. Elia Putzolu, 28enne di origine sarde, che viveva da tempo a Tangrog nei dintorni della città russa di Rostov è stato ucciso,

secondo quanto riportano i media, in combattimento.

E' il terzo foreign fighter italiano morto in questa guerra. In precedenza aveva perso la vita Edy Ongaro, 45 anni, veneto, anch’egli con i filo russi nel Donbass. Si era schierato invece con gli ucraini Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, lombardo, colpito nei pressi di Kharkiv.

Il giovane italiano era un sostenitore della community Fort Rus, che sulla rete sociale russa Vk si presenta come «Pagina informativa e di sostegno alla resistenza dei popoli russi. Notizie e documenti sulla guerra dell’impero contro la Russia».

