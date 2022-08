Kenya: ex manager Briatore eletto governatore contea costa

NAIROBI, 13 AGO - Gideon Mungaro, l'ex manager del resort in Kenya 'Lion In The Sun', di proprietà di Flavio Briatore e ubicato a Malindi, è il nuovo governatore della contea di Kilifi. Lo riporta il sito web malindikenya.net. Della regione costiera fa parte anche la destinazione turistica Watamu, che insieme a Malindi è frequentata da migliaia di italiani e con numerose attività turistiche gestite da nostri connazionali. Mungaro, che è stato anche sindaco e parlamentare di Malindi ed è sottosegretario uscente del ministero della Pianificazione Territoriale, era candidato alle elezioni generali per il partito Orange Democratic Movement (Odm) del leader dell'opposizione, Raila Odinga. L'Odm fa parte della coalizione Azimio La Umoja, sostenuta anche dall'attuale presidente, Uhuru Kenyatta. Il conteggio dei voti delle elezioni presidenziali, che vedono Odinga candidato contro il vicepresidente William Ruto, della coalizione Kenya Kwanza, è ancora in corso dopo l'appuntamento con le urne di martedì 9 agosto. I ritardi si devono alla consegna dei registri di alcune delle 292 circoscrizioni e alle accuse di brogli da parte di candidati di Azimio La Umoja nei confronti degli avversari.

