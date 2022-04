Kering versa 186 mln, tasse evase su Bottega Veneta

MILANO, 01 APR - Il gruppo multinazionale Kering che detiene il marchio del lusso Bottega Veneta ha definito "la propria posizione con il fisco italiano, mediante accertamento con adesione, versando nelle casse dell'Erario la somma" di oltre 186 milioni di euro, "a titolo di maggiori imposte dovute, sanzioni e interessi". Lo rende noto in un comunicato il procuratore facente funzione di Milano Riccardo Targetti, dando conto anche delle indagini della Gdf che hanno accertato "l'esistenza e l'operatività in Italia della stabile organizzazione occulta" per aggirare il fisco in relazione allo sfruttamento commerciale del marchio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA