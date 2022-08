L'apice del caldo nel weekend ma poi anticliclone africano frena

Breve fortissima fiammata africana con punte di 38-40 gradi e caldo intenso. Ma da domenica l'anticiclone africano potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate ad iniziare dal Nord. Sono le previsioni de ilmeteo.it. Le prossime ore vedranno l’ulteriore espansione di un cuneo di alta pressione nordafricana (con temperature 10-12 gradi superiori alle medie del periodo) lungo un asse sudovest - nordest: l’ondata di calore investirà in modo intenso Francia, Germania e regioni alpine. Anche in Italia vivremo una breve fortissima fiammata africana fino a sabato in estensione graduale dal centro-nord verso il meridione.

Pubblicità

Gli ultimi aggiornamenti modellistici indicano la probabilità di un parziale cedimento del campo anticiclonico africano da domenica, con l’arrivo di temporali a tratti intensi al Nord e potremo avere anche un calo delle massime di 7-8 gradi. La prossima settimana, temporali e calo delle temperature potrebbero interessare quasi tutta l’Italia, soprattutto nel pomeriggio. Possibilità di rovesci dalle Alpi alla Sicilia, in un contesto più tardo primaverile che estivo: al mattino prevalenza di sole, nel pomeriggio acquazzoni a macchia di leopardo. Le temperature massime saranno ancora ben oltre i 30 gradi.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA