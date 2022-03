L'assalto alla Cgil, Anpi chiede di essere parte civile

ROMA, 02 MAR - Inizia oggi davanti alla prima sezione collegiale del Tribunale di Roma il processo a carico di otto persone, tra cui i leader storici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, per l'irruzione nella sede della Cgil avvenuto nella Capitale il 9 ottobre scorso. Nei confronti dei 13 indagati la pm Gianfederica Dito ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato che porta il procedimento direttamente in aula: in cinque hanno poi optato per il rito abbreviato e per loro il processo davanti al gup è stato fissato al prossimo 21 marzo. Le accuse nei loro confronti, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. All'esterno di piazzale Clodio circa 20 militanti di Fn si sono presentati con l'intenzione di assistere all'udienza ma le forze dell'ordine non hanno dato il via libera all'ingresso. Gli imputati non saranno presenti in aula ma collegati in videoconferenza dal carcere. L'Anpi e la Cgil chiederanno di costituirsi parte civile nel processo a carico di otto persone accusate dell'assalto alla sede del sindacato avvenuto il 9 ottobre scorso a Roma. E' quanto emerge al termine della prima udienza del procedimento durante la quale uno degli imputati, Massimiliano Petri, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato come già ottenuto da altri cinque indagati. In base a quanto si apprende, inoltre, nella lista testi presentate depositate sono citati, tra gli altri, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il parlamentare Vittorio Sgarbi e il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

