L'incontro tra la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco: ecco di cosa hanno parlato

Incontro cordiale in Vaticano tra il Papa e la premier Giorgia Meloni. È durato trentacinque minuti il colloquio per l'udienza privata. I temi legati «alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani» e tra quelli di carattere internazionale, Europa, Ucraina e migranti, sono stati al centro dell'incontro, al quale la presidente del consiglio si è presentata con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno.

«Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni bilaterali e si è fatto cenno ad alcune questioni - si legge nel comunicato della Santa Sede - relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani. Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all’Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni».

Il presidente del Consiglio, entrando nella Biblioteca apostolica per l'incontro con il Pontefice, ha detto a Bergoglio: "Qui davvero c'è una infinità da raccontare". Quindi, la premier Meloni ha presentato al Papa la squadra che lavora con lei: "Alfredo Mantovano - ha spiegato al Pontefice una sorridente Giorgia Meloni - il mio sottosegretario alla presidenza del Consiglio: è una persona con la quale lavoro da tanti anni, grande giurista, grande cattolico". A sua volta Mantovano ha ricordato al Papa: "Sono stato in questa sala a trovarla qualche anno fa portando i famigliari di Asia Bibi".

Quindi è stata la volta dell’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto; Meloni ha poi presentato al Papa il segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato: "Da lui - ha spiegato a Bergoglio - dipende tutto il funzionamento della macchina".

Quindi è stata la volta del Capo di Gabinetto, Caputi: "Altro grandissimo funzionario della macchina dello Stato italiano - ha spiegato con piglio Meloni - persona molto onesta e molto capace". Meloni ha poi presentato al Papa D’Alò: "E' il mio consigliere diplomatico - ha spiegato Meloni al Pontefice - viene dalla Nato, una lunga esperienza, si occupa di rapporti internazionali". Infine, il generale Federici, "è il mio consigliere militare, persona che ha lunga esperienza in campo militare", le parole della premier al Papa.

