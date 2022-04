L'Italia condannata per non aver protetto una donna e i suoi figli dalla violenza domestica

STRASBURGO.- La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per non aver protetto una donna e i suoi figli dalla violenza domestica terminata in

tragedia. I fatti risalgono al settembre del 2018 a Scarperia (Firenze), quando un uomo uccise a coltellate il figlio di un anno, ferendo in modo grave anche la convivente e cercando di uccidere l’altra figlia. «I procuratori - si legge nella sentenza - sono rimasti passivi di fronte ai gravi rischi che correva la donna e con la loro inazione hanno permesso al

compagno di continuare a minacciarla e aggredirla». Lo Stato dovrà versare alla donna 32mila euro per danni morali.

