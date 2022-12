L'Udinese è già in forma campionato, 2-0 al Lecce

UDINE, 23 DIC - L'Udinese centra la prima vittoria nelle partite di questa insolita lunga sosta dovuta al Mondiale: regola due a zero il Lecce in un'amichevole che si è disputata a meno di due settimane dalla ripresa del campionato di serie A. In goal il portoghese Beto, al 23' del primo tempo, grazie un assist del solito Success, e raddoppio a inizio ripresa con una incornata di Perez sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lovric. Nella seconda frazione i salentini si sono dimostrati pericolosi senza tuttavia trovare la via della rete. Nel finale anche una traversa per Bjiol.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA