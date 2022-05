Ladri passano fogne, furto da mezzo mln in gioielleria Firenze

FIRENZE, 22 MAG - Sono passati dalle fogne per entrare in una gioielleria nella centralissima via Por Santa Maria a Firenze, a due passi da Ponte Vecchio, facendo poi razzia dei preziosi che erano esposti nelle vetrine. Non sarebbe stata invece aperta la cassaforte. E' il colpo, messo segno tra ieri sera e la notte scorsa, e scoperto poi stamani intorno alle 10 alla riapertura del negozio. All'apparenza tutto sembrava normale, nessun segno di effrazione, ma alzata la saracinesca l'addetta ha scoperto quanto era accaduto: svuotate le vetrine e nel pavimento l tombino delle fogne aperto. Il valore della refurtiva, secondo una prima stima, si aggirerebbe sul mezzo milione di euro. Le indagini sono condotte dalla polizia, intervenuta con le volanti, la squadra mobile e la scientifica.

