Lavoratori edili senza paga s'arrampicano su una gru a Spezia

LA SPEZIA, 26 AGO - Due lavoratori edili egiziani impiegati in un cantiere, al loro ultimo giorno di lavoro, si sono arrampicati su una gru per protestare contro il mancato pagamento di due mensilità da parte della ditta. Succede alla Spezia, in un importante cantiere edile. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e ispettorato del lavoro. Uno dei due è stato aiutato a scendere dai vigili del fuoco perché ha accusato un malore a causa della grande altezza.

