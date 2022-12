Lazio: D'Amato,Rocca candidato che va rispettato,ma lo batteremo

ROMA, 22 DIC - "Francesco Rocca è un candidato che va rispettato. Lo batteremo. Non rappresenta il nuovo". Così il candidato alla presidenza della regione Lazio, Alessio D'Amato, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della coalizione a sostegno della sua candidatura. "Dal canto nostro noi abbiamo la consapevolezza di avere una visione progettuale importante per la nostra Regione" ha sottolineato. "Ci saranno 6 liste di formazione politica e poi le liste di espressione civica. Che presenteremo più avanti. Saranno in totale 8. Le liste legate ai partiti sono quella del Pd; Terzo polo Azione-Italia viva; Più Europa; Demos; Partito socialista italiano e la lista capitanata dai Verdi", ha spiegato. Quanto al Movimento 5 Stelle "sta con noi al governo della Regione però non desiderano fare la coalizione con noi. È una situazione che non si concilia. Noi andiamo avanti, le porte sono sempre aperte però non corro dietro a nessuno".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA