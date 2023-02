Lazio: D'Amato, Rocca e Bianchi ai seggi, appelli a votare

ROMA, 12 FEB - I candidati alla presidenza della Regione Lazio di centrodestra, centrosinistra e M5s hanno votato in mattinata nei rispettivi seggi. Il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato ha votato in largo Castelseprio a Labaro, periferia nord di Roma. "Ho molta fiducia - ha detto il candidato dopo aver votato - è bene che tutti vadano a votare, indipendentemente da come la pensano, perché la partecipazione è sempre una cosa importante. Io starò questi giorni a casa in famiglia e poi attenderò l'esito del voto al comitato elettorale". Il candidato del centrodestra Francesco Rocca ha votato intorno alle 11.30 a via Vallombrosa, a Roma. Rocca, al seggio, per l'invito ad andare a votare, ha citato anche Gaber: "Libertà è partecipazione". "Io ho votato, fatelo anche voi. Buon voto a tutte e a tutti", ha detto la candidata del M5s Donatella Bianchi su Facebook che ha votato al seggio allestito alI'IS Gaetano De Sanctis, vicino a Ponte Milvio a Roma.

