Lazio, Sarri: "Sono soddisfatto, è un momento di crescita"

UDINE, 20 FEB - "E' una delle partite che mi hanno soddisfatto di più durante la stagione e in relazione alle assenze, compreso l'infortunio di Pedro dopo pochi minuti. L'Udinese ci poteva creare difficoltà enormi e invece mi è piaciuto molto lo spirito che abbiamo messo in campo per tutta la partita". Sono le parole di Maurizio Sarri, in conferenza stampa, dopo il pareggio della Lazio a Udine. "Il calcio moderno è questo - ha precisato il tecnico - non ci si allena più, tutte le squadre hanno tanti infortunati. Per il futuro, non mi interessa fissare obietti più ambiziosi, come la Champions League: dobbiamo crescere e lo stiamo facendo. Quello di questa sera è un momento di crescita".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA