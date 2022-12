Le rubano pensione ma rifiuta donazione, datela ai bisognosi

NUORO, 05 DIC - Ieri mattina è andata a ritirare la pensione, sua e del marito, più le tredicesime, circa 3mila euro, e ha portato i soldi a casa. Poi una 90enne di Tiana, un piccolo paese in provincia di Nuoro, è uscita per una commissione e al suo rientro i soldi non c'erano più: probabilmente un ladro l'aveva seguita, si è introdotto nell'abitazione e indisturbato ha portato via il bottino. Appresa la notizia, un gruppo di cacciatori l'ha contattata per una donazione come gesto di solidarietà, ma l'anziana, pur ringranziandoli, ha rifiutato: "C'è gente che ha più bisogno di me, donate i soldi a quelle persone". Una risposta sorprendente che ha emozionato chi l'aveva chiamata, tanto che la storia ha fatto il giro del paese ed è rimbalzata sulle chat di whatsapp in tutta la Sardegna. Il gruppo aveva offerto alla 90enne 1.500 euro raccolti con la vendita benefica, che si ripete ogni anno, di un calendario con le foto delle battute di caccia. L'anziana non solo ha garbatamente detto no, ma ha invitato i suoi benefattori a devolvere la somma ad altre cause, spiegando che così anche lei avrebbe contribuito a donare a chi ne aveva più bisogno.

