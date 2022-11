Lecce: Baroni, contento per equilibrio e coraggio

UDINE, 04 NOV - "Sbagliamo troppo spesso nella scelta dell'ultimo passaggio, ma sono pecche di gioventù: sono però contento per la prestazione, principalmente per la compattezza, l'equilibrio e il coraggio". Lo ha detto il tecnico del Lecce, Marco Baroni, commentando il pareggio ottenuto alla Dacia Arena. "Nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni per raddoppiare - ha precisato - anche se nel secondo abbiamo subito il ritorno dell'Udinese. La gara di stasera dimostra che questa è la strada giusta, dobbiamo lavorare con questo atteggiamento, dobbiamo andare con le nostre idee e con questo piglio". Passaggio finale su Umtiti: "Fino a quando è rimasto in campo ha dimostrato di essere il campione che tutti conoscono e di possedere l'applicazione che gli ho chiesto per calarsi nella nostra realtà".

