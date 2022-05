LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI

UDINE, 26 MAG - "Curare tutti i tipi di cancro sarà la sfida più grande, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". Lo ha detto Yann LeCun, chief AI Scientist di Meta, la company statunitense che controlla Facebook e Instagram, Whatsapp e Messenger, nonché i visori di realtà virtuale di Oculus VR, intervenendo a un incontro sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale promosso dal progetto di alta formazione degli Industriali friulani Confindustria Udine Academy. LeCun, Silver Professor of Data science, Computer science, Neural science, and Electrical engineering alla New York University, per la prima volta in Friuli, ha spiegato che "la prossima rivoluzione dell'AI avverrà quando sarà possibile insegnare alla macchina a pensare alla stessa stregua di persone o animali. Oggi ci sono diverse applicazioni possibili, ma non tutte sono auspicabili, come le decisioni in campo giudiziario, che non si possono far dipendere dal parere di una macchina. Anche sui social è necessario un sistema di moderazione e di controllo per escludere contenuti non desiderati, come quelli che incitano a violenza, bullismo, terrorismo o propaganda". Sulla possibilità di filtrare le "fake news", per LeCun "in futuro si potrà migliorare, ma non molto, visto che resta difficile decidere quali contenuti 'non veri' sono davvero pericolosi e vanno esclusi: se questo è assodato per contenuti che mettono a repentaglio salute o sicurezza, come le fake news sui vaccini anti Covid - ha precisato - ciò non è altrettanto evidente per contenuti che sconfinano nello scherzo, oppure si propongono come narrativa o poesia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA