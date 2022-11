Lega: Bossi, sono in ospedale ma non preoccupatevi sto bene

MILANO, 24 NOV - "Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene!": lo dice, in un video, il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, ancora ricoverato per l'operazione per una ulcera gastrica nell'ospedale di Circolo di Varese. Parlando dei prossimi impegni con il Comitato Nord, a Castello di Giovenzano (Pavia), ha aggiunto: "Il Comitato l'ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io. Ci vediamo il 3 dicembre a Giovenzano, sarà un grande incontro". L'appuntamento era inizialmente previsto per il 27 novembre ed è stato spostato di una settimana appunto per la degenza di Umberto Bossi.

