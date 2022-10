Legionella, muore 65enne. Nuovo caso nello stesso condominio

SULMONA, 22 OTT - Alcuni giorni fa era stata ricoverata in ospedale a Sulmona (L'Aquila) perché colpita da legionella e per la gravità delle condizioni era stata poco dopo trasferita al policlinico Umberto l di Roma dove ieri sera è morta. Si tratta di una donna di 65 anni di Sulmona che abitava in un condominio dove, nei giorni scorsi, è emerso un secondo caso di legionella: una donna è attualmente ricoverata nell'ospedale di Sulmona. La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila sta facedo eseguire controlli ed esami sulle tubazioni degli impianti del palazzo, mentre proseguono gli accertamenti per risalire alle cause all'origine dei due casi. Di recente la 65enne aveva contratto il Covid, fattore che secondo i medici può aver inciso sul repentino aggravarsi delle sue condizioni: era arrivata in pronto soccorso a Sulmona con una polmonite interstiziale bilaterale, prima di essere trasferita d'urgenza a Roma. I funerali si svolgeranno a Sulmona martedì 25 ottobre nella chiesa di Cristo Re.

