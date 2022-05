Leo Gassman, 'non dimenticherò urla di questa ragazza'

ROMA, 08 MAG - "Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto". Racconta così su Instagram Leo Gassman come ha soccorso una ragazza americana vittima a Roma di un abuso. "Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese - dice - Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito". L'artista spiega, sempre sui social, di aver chiamato "la polizia e un'ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti". Il papà Alessandro, sempre sui social, commenta: "Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te".

