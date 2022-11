Lite con accoltellamento durante partita di calcetto a Napoli

NAPOLI, 25 NOV - Sarebbero stati feriti da un altro giocatore durante una partita di calcetto il 39enne e il 37enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che si sono recati intorno all'una e trenta nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli, con diverse ferite di arma da taglio sul corpo. I sanitari hanno giudicato guaribili in 15 giorni le ferite multiple da taglio riscontrate e medicate ai due feriti. La versione dei fatti è al vaglio dei carabinieri. L'aggressione sarebbe scattata in una struttura sportiva che si trova in via Comunale Masseria Grande.

