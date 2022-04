Lo schianto nella notte e l'inutile corsa in ospedale: così è morta l'attrice Ludovica Bargellini

Uno schianto nella notte. Prima contro una barriera jersey in cemento e poi contro un muro. E' morta così alla guida della sua auto Ludovica Bargellini, 35 anni, attrice conosciuta al grande pubblico anche per aver recitato nella serie tv del premio Oscar Paolo Sorrentino "The Young Pope". L’incidente, probabilmente causato da un colpo di sonno, è avvenuto intorno all’una nei pressi dell’incrocio tra viale Cristoforo Colombo e via Grotta Perfetta alla Montagnola, zona sud della Capitale.

È stato necessario l’utilizzo di divaricatori e cesoie da parte dei vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere della sua Lancia Y. Nonostante l’intervento del personale del 118 e il ricovero al pronto soccorso in codice rosso all’ospedale Sant'Eugenio, la giovane attrice non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite provocate dall’impatto. E morta pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che fino a stamani si sono occupati dei rilievi, nell’incidente non risulterebbero altre auto o mezzi coinvolti. L’ipotesi prevalente è quella di un colpo di sonno, una distrazione fatale. Non sono emersi, ad ora, testimoni oculari e rimarrà per questo centrale l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, tuttora al vaglio della polizia municipale.

La ragazza, originaria di Pistoia, viveva nel quartiere Appio Latino a Roma, non distante dal luogo dell’incidente. Si era trasferita a Roma nove anni fa dopo la maturità classica e la laurea in fashion design al Polimoda di Firenze. Nella Capitale si era iscritta e aveva completato il corso di Costume design al Centro sperimentale di cinematografia. Ma recitare era la sua passione, per questo, contestualmente, si era iscritta alla scuola del Teatro Azione, diretta da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, partecipando poi anche a vari workshop e seminari, tra cui quello nel 2014 con Ivana Chubbuck e Michael Margotta.

L’anno successivo, poi, Ludovica era ritornata al Centro sperimentale di cinematografia ma questa volta per specializzarsi con un corso trimestrale sulle tecniche di recitazione Strasberg e Meisner. Da qui, il successo con una parte nella serie tv del premio Oscar Paolo Sorrentino 'The Young Popè e due importanti spot pubblicitari con Campari e Sky - Now Tv. L’attrice aveva anche lavorato come modella ed era comparsa in alcuni lungometraggi tra cui «Palato assoluto» di Francesco Falaschi e «Non c'è tempo per gli eroi» di Andrea Mugnaini.

Oltre alla recitazione le altri grandi passioni della 35enne erano la boxe, che aveva praticato per un periodo cinque anni fa, la danza e il pattinaggio artistico, oltre alla pittura; tanto che su Instagram aveva una pagina che utilizzava per mostrare ai fan alcune delle sue opere d’arte.

Su Facebook centinaia i commenti di cordoglio per la tragica scomparsa tra cui quello dell’Associazione italiana scenografi costumisti arredatori (Asc) e della Conventicola degli Ultramoderni, un locale che amava molto. «Stamattina abbiamo appreso che è venuta a mancare Ludovica Bargellini, amica e collega iscritta all’Asc fino a quando poi ha deciso di cambiare mestiere e diventare attrice», scrivono i membri dell’associazione sulla loro pagina facebook. «Ludovica aveva frequentato il corso di costume al centro sperimentale di cinematografia ed era rimasta legata all’associazione. Era una persona dolcissima, solare, con tanta voglia di vivere...è difficilissimo accettare l’idea di non vederla più», concludono. "La Conventicola degli Ultramoderni piange la scomparsa dell’ 'UltraSocià Ludovica Bargellini - scrivono invece i gestori della pagina del locale romano, concludendo - Era una splendida attrice, costumista e creatura notturna che purtroppo è scomparsa ieri notte in un incidente». (ANSA).



