Lo scrittore Alessandro Baricco lascia l'ospedale: «E' andato tutto liscio»

«A casa, finalmente. Grande gioia». Alessandro Baricco torna sui social, dove aveva annunciato di avere la leucemia, poche ore dopo le dimissioni dall’Istituto di Candiolo. Il trapianto di cellule staminali è tecnicamente riuscito e anche il decorso post-operatorio, secondo quanto appreso, è stato ottimale, ma perché tutto vada nel migliore dei modi saranno fondamentali i prossimi mesi.

Pubblicità

«È andato proprio tutto liscio e so che se questo è successo è anche per l’ondata di affetto e energia che tante persone mi hanno mandato, spesso da lontano. A loro va tutta la mia gratitudine, la più sincera», sottolinea lo scrittore che ringrazia, ricambiato, «lo staff medico e paramedico dell’Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza».

La notizia della malattia dell’autore di Oceano Mare e Novecento ha suscitato molta emozione non solo nel mondo della cultura. 'Forza Alessandrò hanno scritto migliaia di persone su tutti i social. Era stato lo stesso Baricco ad annunciare lo scorso 22 gennaio la malattia. «Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni» aveva scritto Baricco, spiegando che a donargli le cellule staminali sarebbe stata la sorella Enrica, "donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso".

Anche il post di oggi ha fatto il giro del web, raccogliendo l'abbraccio virtuale dei fan dello scrittore, tra cui la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. «Ora si tratta di andare avanti a ricostruire, con pazienza e disciplina, sperando di vedere arrivare presto l’ora dei festeggiamenti - conclude Baricco sui social -. Nel caso, intendo farli durare per anni».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA