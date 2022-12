Lobby nera: pm pronti chiedere archiviazione Fidanza e altri

MILANO, 19 DIC - La Procura di Milano sta per chiedere l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei mesi scorsi per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio a carico, tra gli altri, dell'eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza su una presunta 'lobby nera'. Fascicolo scaturito dall'indagine giornalistica di Fanpage anche su presunti fondi per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative milanesi dell'ottobre 2021. Oltre a Fidanza erano state iscritte nel registro degli indagati altre sette persone: Roberto Jonghi Lavarini, detto il 'barone nero', il commercialista Mauro Rotunno, Lali Panchulidze, presidente dell'Associazione culturale internazionale ecumenica cristiana Italia Georgia Eurasia. E ancora l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, il consigliere lombardo Massimiliano Bastoni, la consigliera comunale milanese di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina, e Riccardo Colato, esponente di Lealtà Azione. A quanto si è saputo, il pm Giovanni Polizzi ha predisposto la richiesta di archiviazione dell'indagine che nei prossimi giorni sarà inoltrata all'ufficio gip. L'inchiesta era scattata nell'autunno del 2021 dopo che i magistrati avevano acquisito i video di Fanpage basati sul lavoro di un cronista infiltrato nella presunta "lobby nera".

