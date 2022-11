MILANO, 18 NOV - "Io verso il M5s non ho mai sbattuto porte, non ho mai demonizzato nessuno, ma non sono neanche per inseguirli. Il centrosinistra c'è e ha un patto molto forte". Lo ha detto l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd alle regionali in Lombardia, a margine di un evento di Book City a Milano.

