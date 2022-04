Luna: Artemis, nuovo stop al test e si ritenta a giorni

ROMA, 05 APR - Nuovo stop al test di Terra per Artemis, la missione della Nasa per il ritorno alla Luna. Il conto alla rovescia è stato fermato per la seconda volta. Dopo che il 3 aprile un problema tecnico alle valvole di ventilazione aveva costretto a interrompere il caricamento del propellente, anche il secondo test è stato interrotto per un problema analogo, rende noto la Nasa. Probabilmente saranno necessari giorni prima di affrontare un nuovo tentativo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA