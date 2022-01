M5s, Beppe Grillo indagato a Milano per i contratti pubblicati con Moby

Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite per dei contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it. Indagato anche Vincenzo Onorato, che secondo i pm avrebbe chiesto a Grillo interventi a favore di Moby Spa, che questi avrebbe veicolato a esponenti politici, trasferendo all’armatore «le relative risposte». Così il comunicato del Procuratore facente funzione Targetti in merito all’indagine in cui Grillo è indagato, in quanto la sua società ha percepito da Moby spa 120mila euro all’anno nel 2018 e nel 2019. Perquisizioni negli uffici della Beppe Grillo srl e nella Casaleggio associati.

Nell’indagine della Procura di Milano ci sono elementi «che fanno ritenere illecita la mediazione operata» da Beppe Grillo, in merito alle richieste di interventi avanzate da Vincenzo Onorato e veicolate dal fondatore dei Cinque Stelle a «parlamentari in carica», «in quanto finalizzata ad orientare l’azione pubblica dei pubblici ufficiali in senso favorevole agli interessi del gruppo Moby», si legge nel decreto di perquisizione eseguito dalla Gdf nell’inchiesta milanese.

Agli atti dell'inchiesta ci sarebbero anche una serie di chat inviate da Vincenzo Onorato a Beppe Grillo e da questo girate a esponenti politici dei Cinque Stelle con richieste per "aiutare" il gruppo di navigazione italiano gravato da debiti finanziari.

Da quanto è stato riferito le chat, con anche le riposte alle richieste avanzate da Onorato, sono state trasmesse dai pm dell’inchiesta Open. Ora gli inquirenti milanesi intendono accertare se tali contratti fossero fittizi e se i relativi compensi percepiti dalla società del comico fossero il pagamento per prestazioni effettive o il prezzo per la «mediazione" politica.

