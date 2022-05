Mafia: delegazione Fnsi visita 'Giardino della memoria'

PALERMO, 27 MAG - Una delegazione della Federazione nazionale della Stampa italiana, composta dalla vicesegretaria Alessandra Costante e dal direttore della Fnsi, Tommaso Daquanno, accompagnati dal segretario dell'Associazione Siciliana della Stampa, Roberto Ginex, ha visitato il Giardino della Memoria di Ciaculli, a Palermo, curato dal sindacato dei giornalisti e dall'Associazione Nazionale Magistrati. La visita in occasione del trentennale delle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio, del 23 maggio e del 19 luglio 1992. "Il Giardino di Ciaculli - rilevano Costante e Ginex - è un luogo di memoria collettiva, dove la lotta alla mafia affonda le radici e proietta i suoi rami nel presente e nel futuro. Bisogna trovare il modo per far sì che questa memoria oltre che salvaguardata possa essere vissuta. Le persone devono poter vivere questo luogo simbolo della città, che oggi è chiuso al pubblico. E per far questo sono necessari l'impegno e la collaborazione di tutti, dalle istituzioni, alle associazioni agli stessi cittadini".

