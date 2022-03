NAPOLI, 21 MAR - Il presidente della Camera, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del M5s, Giuseppe Conte, si sono uniti al corteo di Libera giunto in piazza Municipio. Il corteo si dirige in piazza Plebiscito dove si svolgerà la manifestazione per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di criminalità.

