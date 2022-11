Maglietta Montesano con scritta X Mas, Lucarelli: «Colpa sua e dal programma svista grave»

«Giusto per chiarire, perché leggo la solita dietrologia da bar. Insinuare che qualcuno possa avermi suggerito di scrivere della maglietta di Montesano per creare il caso della settimana, vuol dire non capire nulla di tv ed equilibri annessi. Faccio la giornalista, ho una notizia, la do». Così Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, torna sulla vicenda della maglietta con il simbolo della Decima Mas indossata da Montesano durante le prove del programma di Rai1, vicenda da lei stessa denunciata sui social.

«In questo caso dare la notizia era pure una faccenda scomoda per la mia posizione, ma non potevo tacere. Se parliamo di responsabilità, le attribuisco tutte a Montesano, che si è presentato in sala prove con quella maglietta. La sua è colpa, quella del programma e di chi doveva vigilare è una svista, suppongo. Grave, ma una svista. A meno che - conclude in un post sui social - non si sia così in malafede e fessi da pensare che qualcuno potesse pensare di trarre un vantaggio dal promuovere la decima mas in prima serata su Rai1».

