Malattie emergenti, Fbk Trento nel consorzio Inf-Act

TRENTO, 05 DIC - Attraverso il Centro Health Emergencies, diretto da Stefano Merler, la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento sarà leader, insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'Associazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, degli studi di epidemiologia e di modellizzazione statistica e matematica di Inf-Act, il nuovo consorzio di 25 atenei, enti pubblici e privati dedicato alle malattie infettive emergenti. Inaugurato ieri a Pavia con il sostegno dei fondi del Pnrr, il consorzio - precisa Fbk in una nota - prevede forti competenze trasversali per affrontare il problema delle possibili epidemie integrando aspetti di salute umana, salute animale e ambientale. Mutamenti climatici e nell'ambiente alla base delle modifiche della fauna selvatica e delle interazioni con l'essere umano, fenomeni di spillover, eventi epidemici e numerosi altri aspetti saranno analizzati per individuare le principali minacce attuali e quelle che potrebbero emergere nel futuro. "Il progetto Inf-Act", sottolinea Stefano Merler, "rappresenta un'opportunità unica per mettere a sistema le migliori competenze italiane per lo studio delle malattie infettive emergenti. Basato su un approccio One Health, che cerca di considerare tutti gli aspetti di un problema estremamente complesso come quello legato alla trasmissione delle malattie infettive, il progetto metterà a disposizione del Paese nuove conoscenze e strumenti, con l'auspicio di migliorare la capacità di risposta alle future emergenze epidemiche".

