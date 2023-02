Malore in campo per 28enne, rianimato dall'allenatore avversario

ROCCASTRADA (GROSSTO), 19 FEB - Malore in campo per un calciatore 28enne, che si è accasciato improvvisamente a terra perdendo i sensi, ed è stato soccorso dall'allenatore della squadra avversaria, insieme a un infermiere e ad una spettatrice che si trovava in tribuna, con il defibrillatore, riprendendo così conoscenza. E' successo questo pomeriggio durante la gara del campionato di seconda categoria Ribolla-Suvereto che si stava disputando sul campo del Ribolla, nel comune di Roccastrada (Grosseto). All'arrivo del 118 il 28enne, giocatore del Suvereto, è stato trasferito, in codice tre, all'ospedale Misericordia di Grosseto con l'elicottero Pegaso, atterrato direttamente sul campo di gioco.

