Malore per bimba di 2 anni, volo militare da Sardegna a Roma

NUORO, 28 MAR - Una bambina di due anni di Siniscola (Nuoro) presa in carico all'ospedale San Francesco di Nuoro è stata trasportata d'urgenza con un volo dell'Aeronautica al Bambin Gesù di Roma, dove da ieri notte lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. Non sono chiare ancora le cause del malore e della successiva perdita di sensi della bimba che hanno portato i genitori a chiamare il 118, i cui medici la hanno trasportata in codice rosso all'ospedale nuorese. Le condizioni della piccola sono apparse da subito gravissime. Da qui la chiamata del volo verso il nosocomio romano dove è ora ricoverata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA