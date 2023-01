Maltempo: allagamenti nel Fiorentino, crolla muro a Prato

FIRENZE, 09 GEN - Intervento questa notte, intorno alle 3:15, dei vigili del fuoco a Calenzano (Firenze), per liberare tre autovetture rimaste ferme in un sottopasso allagato a Calenzano (Firenze), in via Caponnetto, a causa del maltempo. Vari anche gli interventi dei pompieri nella notte dovuti al vento e alla pioggia nel territorio di Prato. Oltre ad alberi abbattuti, è crollato un muro di contenimento sulla strada regionale 325 nel comune di Vernio (Prato) ed ha parzialmente invaso la carreggiata per la quale si è reso necessario chiudere un senso di marcia. Crollato anche un muro di contenimento presso il cimitero della frazione di Figline, nel comune di Prato, che ha invaso la pubblica via. Nel crollo alcune tombe sono rimaste danneggiate. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha reso noto che nella notte circa 30 mm di pioggia sono caduti in meno di un'ora in varie zone della provincia di Pistoia. Per questo l'Ombrone pistoiese si è ingrossato in poco tempo superando il secondo livello di guardia a 2,8 metri a Pontelungo. Successivamente la perturbazione si è spostando su Prato e Firenze. Giani spiega inoltre che ieri sera "oltre 155mm di pioggia sono stati registrati a Stazzema (Lucca)" ma che la situazione non ha presentato "criticità, il fiume Magra a Villafranca in Lunigiana e l'Ombrone a Pistoia hanno superato il primo livello di guardia. Attenzione però anche al vento, le raffiche hanno raggiunto per ora punte fino a 70km/h".

